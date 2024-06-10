Мособлдума рассмотрит законопроект о введении новых выплат для работников соцобслуживания

Мособлдума на ближайшем заседании планирует рассмотреть законопроект о введении новых мер поддержки для работников учреждений социального обслуживания Московской области. Речь идет о выплате на аренду жилья, передает пресс-служба Мособлдумы.

«Предлагается установить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Аналогичную меру поддержки мы ранее уже ввели для медиков и педагогов», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Предполагается, что сотрудник будет получать на аренду жилья 20 тысяч рублей, а семья, где оба супруга являются работниками учреждений социального обслуживания — 30 тысяч рублей.

«Это те специалисты, которые помогают самым нуждающимся. Значимость их работы сложно переоценить, а сегодня наш регион очень нуждается во врачах, сиделках, медсестрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации.

Помощь с жильем является крайне эффективной мерой поддержки, она уже успешно себя зарекомендовала. Например, такую ежемесячную выплату сейчас получают более 11 тысяч медработников. Считаем, что эта мера должна распространяться и на работников учреждений социального обслуживания», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам — 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год», — рассказал спикер Мособлдумы.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании, которое пройдет 13 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.