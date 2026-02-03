Мособлдума рассмотрит обращение о присвоении Красногорску звания города трудовой доблести

Мособлдума 5 февраля рассмотрит обращение к президенту РФ о присвоении Красногорску почетного звания «Город трудовой доблести». Инициатива поступила от местных властей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На заседании Московской областной думы 5 февраля депутаты обсудят обращение к Президенту РФ о присвоении Красногорску звания «Город трудовой доблести». Предложение внесли органы местного самоуправления городского округа.

Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в годы Великой Отечественной войны Красногорск был важным центром трудового фронта. Жители города участвовали в боевых действиях, а предприятия перестраивались на выпуск военной продукции.

В Красногорске были созданы истребительный батальон, батальон народного ополчения и партизанский отряд. Труженики тыла работали на заводах, фабриках, артелях и колхозах, обеспечивая фронт необходимой продукцией. Многие жители были награждены государственными наградами за самоотверженный труд, отметил Игорь Брынцалов.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учреждено для увековечивания подвига тружеников тыла в годы войны и присваивается указом Президента РФ.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.