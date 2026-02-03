Мособлдума рассмотрит обращение к президенту о присвоении Красногорску звания «Город трудовой доблести»

Мособлдума планирует рассмотреть на своем заседании 5 февраля обращение к Президенту России с ходатайством о присвоении Красногорску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Предложение о присвоении звания поступило в Мособлдуму от органов местного самоуправления городского округа. Красногорск был на передовой трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Местные жители сражались на фронтах, а все городские предприятия перестраивалась на военный лад. Были сформированы Красногорский истребительный батальон, Батальон народного ополчения, организован партизанский отряд. Труженики тыла работали на заводах, фабриках, артелях, колхозах и производили военную продукцию, которая поставлялась на фронт. За самоотверженный труд большое количество красногорцев было отмечено высокими правительственными наградами», — отметил Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что сама идея присвоения городам этого звания принадлежит партии «Единая Россия». При поддержке партии в текущем году будут выпущены шесть почтовых марок, посвященных «Городам трудовой доблести».

Присвоение звания «Город трудовой доблести» осуществляется Указом Президента РФ. В Московской области его уже удостоены Коломна, Ступино и Подольск. Еще четыре подмосковных города — Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск — носят звание «Город воинской славы». Помимо этого, в регионе насчитывается 44 «Населенных пункта воинской доблести».