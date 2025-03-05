Мособлдума расширит меры поддержки для семей

В Мособлдуме прошел круглый стол, в ходе которого участники обсудили вопросы демографической политики и социальной поддержки семей. Мероприятие состоялось по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сообщает пресс-служба Мособлддумы.

«Наш Президент поставил четкие и конкретные задачи перед всеми органами публичной власти: концентрировать усилия на поддержке материнства и детства, улучшении качества социальной сферы, ее настройка на интересы семьи», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«С 2025 года по поручению Президента в стране начата реализация национального проекта „Семья“. Расходы на него в ближайшие три года составят почти 8 триллионов рублей, а общий объем финансирования за весь период реализации проекта до 2030 года достигнет почти 18 триллионов рублей. Эти цифры говорят сами за себя и подчеркивают важность данного проекта», — отметил Андрей Голубев.

Нацпроект включает в себя пять крупных федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Президентом поставлена амбициозная задача: обеспечить устойчивый рост рождаемости и повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году.

Андрей Голубев подчеркнул, что для достижения этой цели нет мелочей. «В Подмосковье сегодня уже делается все, чтобы семей с детьми стало больше. В дополнение к федеральным мерам поддержки регион предоставляет свой весомый пакет дополнительной помощи. Только за последнее время, помимо уже имеющихся льгот, мы приняли ряд законов: о выплате 300 тысяч рублей родителям до 35 лет при рождении третьего и последующих детей, по просьбе многодетных семей ввели альтернативу получению земельного участка — денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей», — сказал он.

Председатель Комитета подчеркнул, что Подмосковье становится все более привлекательным для женщин, готовящихся к рождению ребенка. Это связано как с высококачественной медицинской помощью, так и с разнообразием мер социальной поддержки: от «коробки новорожденного» до выплат малообеспеченным семьям в размере от 20 000 до 300 000 рублей в зависимости от количества детей.

Андрей Голубев также напомнил, что с 1 января 2020 года была введена выплата на обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих женщин и детей до трех лет.

Предложено расширить число получателей выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет за счет студенток и жен военнослужащих, которые не имеют постоянной регистрации в Подмосковье.

Отдельно в ходе круглого стола обсуждались уже действующие в регионе меры поддержки. Как отметила заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко, «Президент отметил, что каждая третья семья в Российской Федерации должна быть многодетной. Хотя много внимания уделяется молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию и выйти из демографического кризиса можно только благодаря многодетным семьям».

Количество многодетных семей в регионе уже составляет 115 тысяч. За последние годы их число увеличилось в четыре раза, ежегодно прибавляется около 7 тысяч семей.

Всего в таких семьях воспитывается 372 тысячи детей. Каждый пятый ребенок в Московской области растет в многодетной семье. Каждая девятая семья в регионе — многодетная.

Московская область была отмечена как регион с самым большим количеством многодетных семей. В целом по Российской Федерации область занимает 4-е место.

Для реализации федерального проекта «Семья» в регионе приняты два региональных проекта: «Поддержка семей» и «Многодетная семья». Основной акцент сделан на увеличении суммарного коэффициента рождаемости. Однако есть и другие показатели, например, увеличение количества многодетных семей и охват мерами поддержки. «Мы ежегодно ставим задачу увеличить охват каждой меры поддержки многодетных семей не менее чем на 10%», — подчеркнула Вера Марченко.

Вера Марченко также привела статистику. С 1 января 2025 года на сегодняшний день в Подмосковье уже родилось 10 809 малышей. «Здесь важно понимать, что суммарный показатель рождаемости зависит не только от количества рождений, но и от количества зарегистрированных детей. На территории Московской области зарегистрировано более 11 292 ребенка. При этом почти 4 000 детей — это третий и последующие дети в семье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.