Мособлдума провела открытую трибуну по транспортному обслуживанию для трех округов

Мособлдума провела заседание открытой трибуны, в ходе которого обсуждались меры по повышению качества транспортного обслуживания в городских округах Щелково, Звездный городок и Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мероприятие стало продолжением серии кустовых заседаний, которые проводятся в муниципалитетах по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В январе этого года на площадке Московской областной думы была проведена Открытая трибуна на тему мер по повышению качества транспортного обслуживания. В первую очередь были обозначены проблемы, возникающие в этой сфере, выявлены болевые точки и приняты конкретные решения», — отметил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Также важно улучшить информационную поддержку, своевременно сообщая пассажирам об изменениях в расписании. Еще один ключевой аспект — обеспечение безопасности. Требуется усилить контроль и надзор в сфере пассажирских перевозок», — подчеркнул Максим Коркин.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Султан Гумов привел общую статистику по Московской области.

«На территории области функционирует почти 2 тыс. маршрутов, из которых 80% обслуживает «Мострансавто» — наш социальный перевозчик. С 2021 года доля «Мострансавто» выросла с 55% до 80%, и этот показатель продолжает расти ежегодно. По количеству автобусов: на территории области курсирует почти 8 тыс. единиц транспорта, из которых 5,5 тыс. обслуживает «Мострансавто». Пассажиропоток в области очень значительный — почти 800 млн пассажиров в год, при этом статистика показывает ежегодный рост на 5-6%. Это требует от нас постоянного увеличения количества автобусов, добавления рейсов и оперативной корректировки маршрутной сети», — рассказал Султан Гумов.

Щелково

На территории округа действует 53 маршрута общественного транспорта, где задействовано 273 транспортных средства. Основным перевозчиком с 2024 года стал «Мострансавто». К январю 2025 года был устранен острый дефицит водителей, расширена маршрутная сеть и повышено качество пассажирских перевозок.

В городском округе за 4,5 месяца этого года количество жалоб снизилось на 14%, по сравнению с предыдущим годом.

Изменения в маршрутной сети 2024–2025 гг.:

Маршрут № 27 «Фряново — Хлепетово» продлён до поликлиники в мкр. Аксеновское поле.

Маршрут № 33 «Фрязино — Мишнево» продлён до ж/д ст. Ворон.

На маршруте № 9к организована дополнительная схема движения в сообщении «ул. Беляева — Щелково-3 — ул. Заречная — Глобус».

Дополнительно летом планируется возобновление маршрута № 10к «Жегалово — платф. Воронок — Оболдино».

С 2023 по 2025 год обновлено 53 автобуса. Трудоустроено свыше 220 водителей.

Городской округ Щелково вошел в топ муниципалитетов по набору водителей. На сегодняшний день укомплектованность составляет 97%.

Лосино-Петровский

В городском округе за 4,5 месяца этого года количество жалоб снизилось на 20%, по сравнению с предыдущим годом.

Изменения в маршрутной сети 2024–2025 гг.:

На маршруте № 25к «Биокомбинат — Щелково» организовано продление части рейсов до поворота на д. Улиткино;

На маршруте № 371 «Свердловский — Москва (метро «Щелковская»)» организована экспресс-схема в утренний час пик без заезда в Свердловский;

На маршруте № 886к «пос. Свердловский — м. Новогиреево» организована укороченная схема движения от ОП «Рынок» в г. Лосино-Петровский, добавлено 2 автобуса МК;

С 2023 по 2025 год обновлено 30 автобусов. Трудоустроено свыше 30 водителей.

Звездный городок

В городском округе функционируют два маршрута:

№ 50 «Звездный городок — Питомник»: 136 рейсов, выпуск 15 автобусов, среднесуточный пассажиропоток 6,7 тыс. человек.

№ 380 «Звездный городок — метро «Щелковская»: 10 рейсов, выпуск одного автобуса, среднесуточный пассажиропоток 300 человек.

По просьбе жителей до 1 сентября будет рассмотрена возможность добавления 1 автобуса МК на маршрут № 380.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.