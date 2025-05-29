Мособлдума приняла закон об обязательном компенсационном озеленении

сегодня в 11:26

Депутаты Мособлдумы в ходе 113-го заседания прияли закон, обязывающий физических и должностных лиц проводить компенсационное озеленение в случае порчи или уничтожения зеленых насаждений, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Олег Гаджиев уточнил, что работы по озеленению могут быть заменены на выплату компенсации. Новая норма закона также не будет применяться при санитарных рубках, аварийно-восстановительных работах и вырубке растений в сельхозобороте.

За органами местного самоуправления будут установлены полномочия по расчету сумм компенсации, контроль за компенсационным озеленением, определение места высадки растений.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.