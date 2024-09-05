Мособлдума приняла закон о допподдержке молодых педагогов

Мособлдума в ходе заседания приняла в третьем чтении закон, который направлен на дополнительную поддержку молодых педагогов, передает корреспондент РИАМО.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, одна из основных задач, которая стоит перед Московской областью, — привлечение молодых специалистов в сферу образования.

Парламентарий отметил, что сейчас в Подмосковье делается многое для того, чтобы привлечь на работу педагогов, заинтересовать лучших, талантливых, в том числе молодых людей из других сфер жизнедеятельности.

«Не секрет, что в условиях современности конкурировать с другими отраслями за внимание талантливой молодежи становится все сложнее. И здесь нам нужны аргументы. Мы должны доказать молодым людям, что работа в подмосковной школе — это возможность профессиональной самореализации, это достойные условия труда, это постоянный личностный рост и интересная насыщенная жизнь», — сказал спикер регпарламента.

Принятым законом вводится новая категория — молодые работники, которые могут преподавать в школе, учась на последних курсах колледжей и вузов.

Для молодых работников будет установлена выплата на период их обучения и преподавания. Размер выплаты будет установлен дополнительно постановлением правительства региона.

Помимо этого, предполагается, что статус «молодой специалист» смогут получить те, кто:

впервые начал работать в качестве педагога в течение 6 месяцев после профессиональной переподготовки;

начал преподавать в школе, учась на последних курсах колледжа или вуза, и продолжил после окончания обучения.

«Это важно, поскольку статус „молодого специалиста“ дает право на получение дополнительных мер поддержки — пособия в 150 тыс. рублей и ежемесячных выплат 6 тыс. рублей», — пояснил Брынцалов.

Отдельно в законе учли тех, которые выбрали для себя путь педагога, но отправились защищать Родину в зону СВО. Вернувшись с фронта, они не потеряют статус «молодого специалиста», если в течение года продолжат преподавать, и соответственно положенные меры поддержки.

«Также мы хотим наделить статусом „молодой специалист“ участников спецоперации, имеющих педагогическое образование. Условие здесь следующее — они должны начать педагогическую деятельность в течение года после возвращения со службы», — рассказал Игорь Брынцалов.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Кто является молодым специалистом и молодым работником?

Молодой специалист — гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения.

Молодой работник — гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более 3 лет и не относящийся к категории «молодой специалист».

Положенные выплаты молодым специалистам-педагогам в Московской области:

6 тыс. рублей ежемесячно (5 тысяч рублей — региональные + 1 тысяча рублей — федеральная).

150 тыс. рублей «подъемные» (50 тыс. рублей специалист получает при приеме на работу, 100 тыс. рублей – по окончании второго года. При этом получивший пособие молодой педагог обязан отработать учителем 3 года).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье наращивают поддержку учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье <...> усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.