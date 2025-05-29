Мособлдума попросит о присвоении Люберцам звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Мособлдумы на 113-м заседании рассмотрели обращение к президенту РФ с просьбой о присвоении Люберцам почетного звания «Город трудовой доблести», передает корреспондент РИАМО.

«Когда мы говорим о войне, мы вспоминаем не только фронтовые подвиги, но и тот несгибаемый трудовой героизм, который ковал Победу в тылу. И Люберцы в те суровые годы стали настоящим символом стойкости, самоотверженности и безграничной любви к Родине. Напомню, что в 2020 году „Единая Россия“ единогласно поддержала законодательную инициативу главы государства об установлении в стране звания „Город трудовой доблести“. В Подмосковье его носят Коломна, Ступино и Подольск», — сказал председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной ЕР Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны работа на заводах города не прекращалась ни на минуту. Люди работали по несколько смен в сутки, значительно перевыполняя планы.

Брынцалов обратил внимание, что принципиально важно сохранить для новых поколений историческую память и правду о тех, кто отдал все для Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.