Мособлдума планирует ограничить реализацию алкоголя в летних кафе во дворах МКД

Мособлдума в ходе ближайшего заседания рассмотрит законопроект, которым планируется упорядочить розничную продажу алкогольной продукции в летних кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Совсем скоро в Подмосковье стартует сезон летних кафе. Веранды пользуются большим спросом у наших жителей. Однако важно навести порядок в сфере реализации алкоголя в сезонных заведениях», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В случае принятия законопроекта, предприниматели будут обязаны получать документ, подтверждающий соответствие сезонного зала требованиям к размещению и обустройству таких сезонных зон.

«Многие сезонные кафе располагаются в непосредственной близости к жилым зданиям, и продажа алкоголя там часто становится причиной шумных компаний, которые не спешат расходиться даже в поздние часы. Поэтому мы ставим перед собой задачу защитить права наших жителей, особенно семей с детьми и пожилых граждан, на спокойный отдых», — отметил Игорь Брынцалов.

«Кроме этого, в Подмосковье действуют „зоны запрета“, которые ограничивают реализацию алкоголя в 100-метровом радиусе от школ, детских садов и вузов. И это справедливо. Дети и подростки не должны сталкиваться с шумными застольями вблизи своих учебных заведений. Расширение и строгое соблюдение этих норм в отношении сезонных кафе сделает среду безопаснее и спокойнее», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

«Ранее мы уже приняли ряд мер, направленных на урегулирование сферы реализации алкоголя. В частности, с 1 сентября 2025 года вводится запрет на продажу спиртного в торговых точках, расположенных во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, продавать алкоголь в общепите в МКД будет запрещено с 23.00 часов ночи до 08.00 утра, за исключением ресторанов», — напомнил Игорь Брынцалов.

Проект закона будет рассмотрен на 108-м заседании Мособлдумы 27 марта. Начало заседания в 11:00, прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.