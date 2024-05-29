Мособлдума расширит перечень профессий и округов по программе «Земля врачам»

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в ходе ближайшего заседания регионального парламента будет рассмотрен законопроект о расширении перечня специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Сейчас бесплатный участок могут получить медики 38 специальностей.

«Мы видим, что на сегодняшний день в регионе востребованы специалисты по психиатрии. Укомплектованность наших медорганизаций врачами этой специальности составляет около 80%, этот показатель необходимо увеличивать. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о том, чтобы врачи-психиатры также смогли получать бесплатную землю», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что данная программа является эффективным инструментом привлечения медиков в регион.

«Она уже успешно себя зарекомендовала и ранее мы уже расширяли перечень специальностей — добавили в него врачей-реабилитологов и гериатров. Всего с начала действия закона было предоставлено более 2,2 тыс. участков», — рассказал парламентарий.

Помимо этого, законопроектом также предложено включить Каширу в перечень муниципалитетов, где медики могут получить бесплатный участок. Всего на сегодняшний день перечень включает в себя 31 городской округ.

Законопроект будет рассмотрен на 86-м заседании, которое пройдет 30 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.