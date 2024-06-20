Мособлдума хочет увеличить срок давности для наказаний за занятие участков леса

В Мособлдуме рассмотрели закинициативу, предусматривающую увеличение срока давности за самовольное занятие лесных участков до года. Также в этом случае могут разрешить проведение административного расследования, передает корреспондент РИАМО.

«Согласно полученной из 60 субъектов Российской Федерации информации, в период с 2019 по 2023 год было выявлено более 2 тыс. административных правонарушений, из которых были прекращены дела в связи с истечением сроков данности в среднем до 20% случаев. Поэтому большинство субъектов Российской Федерации по результатам опроса закинициативу Мособлдумы поддерживают», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Необходимость назрела в связи со сложностями при сборе доказательной базы, в том числе установления личности виновного лица, а также при обжаловании решений, вынесенных судами общей юрисдикции при пересмотре постановлений о назначении административных наказаний.

Сейчас давность привлечения к административной ответственности по данной статье составляет 60 календарных дней со дня совершения правонарушения. При этом проведение административного расследования в таких случаях не предусмотрено.

Закинициативу направят на рассмотрение в Правительство РФ.