Москву завалило снегом из-за циклона «Зион»

сегодня в 07:33

Столицу России завалило снегом. На улицах и во дворах выпал небольшой слой осадков, сообщает Mash .

Снег в Москве появился из-за циклона «Зион». Днем 6 апреля ожидается 28 миллиметров осадков.

7 апреля могут выпасть дополнительные 15 миллиметров снега. Показатель окажется выше, чем в среднем за месяц.

На следующей неделе из-за «Зиона» могут появиться еще и сугробы. Их высота составит 10-15 сантиметров.

Ранее сообщалось, что 6 апреля в Москве и области возможны снегопад, гололед и гололедица.