Гидрометцентр РФ: гололед и мокрый снег будут в Московском регионе 6 апреля

Днем 6 апреля в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В воскресенье в Московском регионе будет пасмурная погода. Ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега. В области возможен снегопад и гололед, гололедица. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Московском регионе будет от четырех до двух градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, снег, метель, гололед и гололедица. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что оперативные службы Москвы переводили в режим повышенной готовности из-за непогоды.