Москву предупредили о сильном дожде и порывистом ветре

В воскресенье местами в Москве ожидается сильный дождь и усиление южного ветра порывами до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Ночью и до 10:00 утра в понедельник, 26 октября, в связи с ожидаемыми сложными погодными условиями Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать осторожность.

Горожанам советуют парковать автомобили в безопасных местах, на улицах обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть предельно внимательными за рулем.

При необходимости экстренных служб можно вызвать по телефонам «101» или «112», либо обратиться по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве.