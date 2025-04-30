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Москвин: историки Запада уважительно принимают роль СССР во Второй мировой войне

Западные историки с уважением относятся к роли Советского Союза во Второй мировой войне, сообщил директор Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына Виктор Москвин.

Он выступил на пресс-конференции о памятных акциях в честь соотечественников — участников движения Сопротивления.

«Работать, конечно, стало сложнее, но западные историки, архивисты в большинстве своем проявляют профессиональную солидарность», — рассказал Москвин.

Например, при подготовке фильма об участнице Сопротивления Алибасиной-Дюминиль удалось получить много ценных видеоматериалов из французских архивов, добавил он.