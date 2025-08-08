Москвичу за сутки заблокировали 47 тысяч звонков от мошенников

За первые шесть месяцев 2025 года в сети оператора МТС с помощью сервиса «Защитник» было заблокировано 1,5 млрд подозрительных вызовов — на 6% больше, чем за тот же период в 2024 году. Основная часть такого трафика пришлась на Москву и область — свыше 250 миллионов звонков, что составляет почти 17% от общего числа заблокированных мошеннических вызовов. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 17%, сообщает пресс-служба компании.

Рекордное число попыток обмана зафиксировано у одного из москвичей: за день мошенники пытались ему дозвониться 46 627 раз. Все звонки были оперативно распознаны как потенциально опасные и остановлены.

Исследование показало, что жители городов-миллионников остаются главной мишенью для аферистов. После Москвы идут Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6,5%), Новосибирск (3,4%) и Ростов-на-Дону (3,1%).

Самой популярной схемой мошенничества остаются звонки с предложениями высокодоходных инвестиций — на них приходится 30% всех атак. На втором месте — обман под видом сотрудников мобильных операторов, которые якобы требуют продлить номер (17%). Также распространены звонки от имени налоговой службы и ЖКХ (по 13% соответственно). Среди новых схем — попытки выманить данные под предлогом обновления школьных электронных дневников.

Сервис «Защитник» успешно противостоит и спам-звонкам. Используя технологии Big Data, он определяет источник вызова, в том числе в мессенджерах, отображает его на экране телефона и помечает в зависимости от уровня доверия.

За год структура спам-вызовов существенно изменилась. Если в первой половине 2024 года чаще всего звонили с номерами категории «Реклама и опросы» (61% спама), то теперь лидируют звонки от банков и финансовых организаций (50%). Далее идут «Реклама и опросы» (31%) и «Коллекторы» (5%).

«Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов. Так, в этом году мы запустили подписку „Защитник+“, которая включает в себя сервисы цифровой защиты, в том числе „Страхование от мошенников“ на сумму до 1,5 млн рублей. Количество пользователей подписки в среднем растет на 59% от месяца к месяцу», — отметил директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.