Москвички поделились ожиданиями от подарков на 8 Марта

Международный женский день по-прежнему является важной датой для большинства граждан России. Согласно исследованию компании «Альфа-Деньги», 78% жителей страны намерены либо преподносить, либо принимать презенты. Среди москвичей этот процент немного меньше — 76%. Цветы в подарок к празднику ждут 56% москвичек, а кондитерские изделия — 13,1%, сообщает «Вечерняя Москва» .

Также в Москве женские ожидания относительно подарков распределяются следующим образом: сертификаты ждут 9% горожанок, а деньги — 8,8%. Парфюм и косметику хотят получить в подарок 5,6% москвичек, а игристые напитки — 5,3%. Мобильные телефоны, ноутбуки или планшеты с аксессуарами ждут 3,3%, а сертификаты на курсы или мастер-классы — 2,7%.

Стоит отметить, что мужчины в столице реже, чем в среднем по России, дарят подарки своим вторым половинкам (33% против 42,9% по стране), а также мамам и бабушкам (5% против 8,1%).

Основной фокус внимания приходится на рабочих коллег: 46% опрошенных мужчин планируют сделать им подарки. Лишь 9% респондентов собираются поздравить друзей или знакомых. По России в целом также лидируют корпоративные поздравления: 55,3% мужчин намерены вручить подарки коллегам.

Средний бюджет, который мужчины готовы выделить на презенты к празднику, равняется 4500 рублям. Более половины участников опроса (56,4%) планируют уложиться в сумму до 2 тысяч рублей, причем 20,2% из них согласны потратить менее одной тысячи.

Цветы остаются безоговорочным лидером как в намерениях дарителей, так и в пожеланиях женщин. Их хотят подарить 46,6% мужчин, в то время как 56% женщин надеются получить именно букет.

