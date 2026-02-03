Москвичка вышла на мороз с ребенком без шапки и зимней одежды
На остановке трамвая в Москве люди увидели женщину с младенцем. На нем не было шапки и зимней одежды, сообщает «Осторожно, Москва».
Девушку заметили на трамвайной остановке Бульвар Рокоссовского. Пока она ждала общественный транспорт, малыш громко плакал.
Через некоторое время женщина заметила, что ее снимают, и убежала.
На записи девушка прикрыла ребенка своей курткой. Затем начала качать его.
«Ребенок без зимней одежды у девушки. В холодной одежде», — рассказала очевидец.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.