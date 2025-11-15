Москвичка уличила мужа в измене из-за смарт-колонки и «музыки для секса»

Житель Москвы отправился к любовнице в Торжок в Тверской области и попросил голосовой помощник включить на смартфоне «музыку для секса». В его доме в российской столице умная колонка активировала ту же команду и разбудила супругу, сообщает Baza .

29-летней жене мужчина сказал, что едет в командировку по работе. Однако ночью на колонке у супруги громко заиграла песня формата «18+».

Жена начала давить на возлюбленного. Он признался в том, что изменил, и на самом деле ездил не в командировку.

Время в пути до Торжка из Москвы составляет всего два часа. Жена подала на развод.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.