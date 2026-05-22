Москвичи все чаще выбирают сапборды для отдыха на воде

С приходом жаркой погоды водные активности становятся все более популярной частью досуга москвичей. Общий трафик на сайтах, где можно записаться на такие тренировки и прогулки, увеличился с начала года на 21%. Наиболее востребованным направлением остается сапсерфинг, причем москвичи все чаще покупают собственные доски вместо того, чтобы брать их в аренду. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучившие обезличенные данные абонентов.

С начала года сайты, предлагающие тренировки и прогулки на сапах, зафиксировали рост трафика на 118%.

Интерес к этому направлению объясняется возможностью совместить умеренную физическую нагрузку и отдых на природе без необходимости тратить много времени на дорогу. При этом все больше москвичей хотят иметь собственный сап: в мае этого года на маркетплейсах было продано на 10% больше досок, чем в аналогичный период годом ранее.

Другим направлением с растущей популярностью стал яхтинг — им москвичи интересуются в 2026 году на 28% активнее. В то же время спрос на экстремальные виды спорта, такие как флайборд и вейкборд, снизился на 99% и 27% соответственно, что связано с высокой физической нагрузкой и сложностью для новичков.

Основная аудитория водных активностей в Москве — жители 35–44 лет, на которых приходится 40% тематического трафика. Еще 30% составляют москвичи 25–34 лет, а старшие пользователи и молодежь до 24 лет — по 15%.

Женщины проявляют к водным видам спорта больше интереса (55%). Они чаще выбирают спокойные и эстетичные форматы, например, серфинг (+55%) и яхтинг (+52%). Мужчин больше привлекают экстремальные дисциплины: среди интересующихся флайбордом их доля достигает 75%, вейкбордом — 80%.