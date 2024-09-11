Москвичи вошли в число победителей конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников АЗС и нефтебаз

Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников АЗС и нефтебазовой инфраструктуры завершился в Санкт-Петербурге. В финал конкурса вышли 190 специалистов из России и стран СНГ, которые показали лучшие результаты на региональных отборочных этапах, сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Боролись за звание «Лучший по профессии» водители бензовозов, специалисты по контролю качества топлива, заправщики автомобилей, операторы АЗС и представителей других профессий.

В текущем году конкурс был рекордным и по масштабу мероприятий, и по количеству участников. До 17 увеличилось число номинаций, что свидетельствует о растущих требованиях к профессиональным компетенциям в топливно-логистической отрасли. Впервые среди конкурсных соревнований появились номинации «Лучший инженерный работник» и «Лидер клиентоцентричности».

Финал конкурса провели на специально подготовленной для соревнований водителей бензовозов площадке, на территории топливного терминала «Гладкое» в Ленинградской области, а также на пяти АЗС в Санкт-Петербурге.

Победителей объявили на торжественной церемонии. Москвич Антон Торяник занял 2 место в номинации «Лучший менеджер по региону», сотрудница АЗС на Кутузовском проспекте Сабохат Маматова взяла 3 место в номинации «Лучший работник кафе», а обладатель первого места в номинации «Лучший заправщик АЗС» Лидия Гнездилова работает на АЗС на Фестивальной.

По словам директора по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрия Шепельского, конкурс профессионального мастерства является важной частью традиций компании. Благодаря ему возникает команда профессионалов, которых объединяют общие цели. На сегодняшний день на нефтебазах и АЗС компании в России и странах СНГ работают свыше 12 тыс. сотрудников.

«В этом году каждый четвертый подал заявку на участие в конкурсе, потому что это отличная площадка не только для проверки своих знаний и навыков, но и для обмена опытом, идеями и общения. Победители получат возможность стать наставниками для молодых специалистов и войти в кадровый резерв компании, что открывает перед ними новые перспективы карьерного роста», — отметил Дмитрий Шепельский.