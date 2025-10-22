Москвичи стали втрое активнее донатить стримерам

Жители столицы столицы все чаще предпочитают разовую поддержку авторов контента регулярным подпискам. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за 8 месяцев 2025 года.

Так, трафик на сервисы для приема донатов в этом году вырос втрое, тогда как платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось более чем на 30%.

Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился в 3 раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 6%, а у Patreon упал на 37%.

В МегаФоне подтвердили рост интереса к финансовой поддержке авторов контента. Так, трафик на сервисы для приема донатов вырос почти на 20%, тогда как платформы с подписочной моделью показали рост в 14%. Пик активности в текущем году пришелся на апрель и июль.

Самую высокую активность в сфере донатов ожидаемо демонстрирует молодая аудитория 14-20 лет — ее трафик увеличился более чем на 120% в расчете на пользователя.

Подписочными платформами активнее пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится 46%.

Мужчины активнее женщин пользуются сервисами монетизации: их доля составляет 65% среди пользователей донат-платформ и 62% — среди клиентов подписочных сервисов.

Аналитики Yota также выяснили, что по активности использования сервисы для приема донатов наиболее популярны в Химках. Далее следуют Оренбург, Калуга, Екатеринбург и Новосибирск. А среди подписочных сервисов лидируют Новокузнецк, Йошкар-Ола, Великий Новгород, Петропавловск-Камчатский и Калининград.