Москвичи стали чаще путешествовать по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью

Этим летом жители столицы стали чаще путешествовать по древним городам России. По локациям Серебряного ожерелья поездки стали совершать на 16% чаще, а по городам Золотого кольца — на 18%. Лидером по количеству поездок жителей Москвы оказался Владимир, который считается воротами Золотого кольца. Такие выводы следуют из совместной аналитики МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Города Золотого кольца объединяют богатое наследие истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят 8 городов — Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский и Сергиев Посад.

В июне этого года жители Москвы чаще всего посещали Владимир — город принял гостей на 21% больше, чем летом 2023 года. В тройку городов Золотого кольца также вошли Ярославль, прибавивший 16%, и Переславль-Залесский, в который приезжали на 11% чаще.

Самый большой темп роста демонстрирует Сергиев Посад, который является единственным городом Подмосковья, включенным в Золотое кольцо. В июне количество посетивших этот город выросло почти в три раза. Это связывают с паломничеством в православные святыни, среди которых — основанная в XIV веке Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Вторым по темпам роста стал Суздаль — наиболее популярный у туристов малый город России. В него приехало на 48% жителей Москвы больше, чем летом прошлого года. На третьем месте оказался Ростов в Ярославской области, который прибавил 26%.

Ещё одним популярным у жителей Москвы маршрутом является Серебряное ожерелье, которое объединяет населенные пункты и города 11 регионов на Северо-Западе России. В этих местах находятся природные, культурные и исторические локации, входящие в список ЮНЕСКО.

В Серебряном ожерелье, кроме Санкт-Петербурга, московские туристы чаще всего посещают Великий Новгород, Вологду и Калининград. При этом в Калининград москвичи стали ездить чаще на 7%. Лидерами по росту количества московских путешественников оказались Мурманск с приростом в 25%, Кингисепп, прибавивший 27%, и Архангельск, который посещают на 42% чаще.

Сильное влияние на посещаемость городов Серебряного ожерелья оказывают погодные условия и климат. Лучшим временем для путешествий по этому маршруту являются летние месяцы, а пиком посещений оказался август. К ноябрю число путешественников со всей России сокращается на 28% в сравнении с августом, а в декабре — на 26%.