Москвичи стали чаще обращаться к услугам отогрева машин из-за сильных морозов

Стоимость выезда специалистов варьируется от 6 до 17 тыс. рублей. Затем применяется почасовая тарификация, которая составляет от 2 до 5 тыс. за каждые последующие 15 минут работы. Некоторые сервисы предлагают фиксированные цены, но их озвучивают уже на месте.

Автомобиль накрывают теплоизоляционным материалом и используют тепловую пушку для прогрева двигателя и топливной системы. Обычно процесс занимает около получаса, хотя может продолжаться дольше. Никаких гарантий при этом не предоставляется. Результат — заведется машина или нет — остается непредсказуемым, но деньги возьмут в любом случае.

В некоторых случаях, чтобы завести автомобиль, можно просто «прикурить» севший аккумулятор. Процедура занимает от 10 до 30 минут и имеет стоимость в среднем от 5 до 7 тыс. рублей. Однако популярностью она не пользуется. Многие москвичи помогают друг другу бесплатно, а таксисты просят за это символическую плату в размере 300–500 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.