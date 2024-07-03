Москвичи рассказали, что их раздражает в летнем деловом дресс-коде

Жители Москвы перечислили минусы рабочего дресс-кода в летнее время. Они рассказали, какие вещи раздражают на коллегах и признались, что не любят носить деловые костюмы, сообщает пресс-служба портала «Авито».

40% москвичей высказали возмущение по поводу ношения деловых костюмов, 33% раздражает неудобная одежда, например, закрытые туфли. 28% жителей столицы не нравится, что на работе нельзя носить удобную обувь, например, кроссовки. 19% с удовольствием отказались бы от галстуков, а 28% женщин — от колготок.

21% респондентов жалуются на однообразный рабочий дресс-код, ведь летом хочется как можно больше яркости. Также 16% опрошенных не нравится необходимость придерживаться определенной цветовой гаммы в дресс-коде. Однако выделяться с помощью одежды хотят только 7% москвичей. Эта проблема чаще всего интересует молодых людей в возрасте о 18 до 24 лет.

Раздражение не стало поводом нарушать дресс-код. 38% сотрудников всегда придерживаются правил, 35% нарушали их, но очень редко. 40% жителей столицы считают важным соблюдение дресс-кода на работе. Оказалось, что многих раздражает нарушение правил коллегами.

26% женщин возмущает, когда девушки приходят на работу в слишком коротких платьях или юбках. Еще 26% раздражаются при виде тапочек или сланцев на ногах у коллег. 22% женщин против глубоких декольте. Мужчины осуждают ношение пляжной обуви (22%), шорт (18%) и яркого макияжа (12%). Лидером по раздражению среди мужчин стал перебор с парфюмом — 33%. При этом 31% респондентов ничего не раздражает в дресс-коде коллег.

Многие сотрудники компаний поддерживают соблюдение правил по ношению одежды даже в летнее время. 36% считают, что носить прозрачные вещи на работе категорически нельзя. 31% против ношения маек, кроп-топов и вещей с оголенной талией, 29% —против шорт на мужчинах.