Москвичи осаждают Рижский рынок перед 8 Марта

В преддверии 8 Марта на Рижском рынке — настоящий ажиотаж: москвичи массово закупаются цветами к празднику, передает корреспондент РИАМО.

С самого утра на Рижском рынке очень многолюдно. Уже в метро можно заметить массу людей, которые спускаются по эскалатору с букетами. На самом рынке очень многолюдно, буквально негде упасть яблоку.

Как обычно, на прилавках очень много тюльпанов и роз. За несколько тысяч рублей можно приобрести скромный букет.

«Эти букеты роз мы подарим нашим коллегам-женщинам», — рассказал Владимир, который нес в обеих руках огромные букеты.

Девушка по имени Алина рассказала корреспонденту РИАМО, что она студентка и решила подарить по небольшому букету своим маме и бабушке. Своих родных она хочет проведать на выходных.

«Сейчас пока мало людей. Основный наплыв будет завтра и, конечно же, утром 8 марта. Многие хотят купить именно самые свежие цветы», — рассказал продавец цветов Борис.

Мужчина отметил, что из года в год вкусы москвичей остаются прежними: в тренде весенние тюльпаны и розы.

