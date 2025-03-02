Москвичи назвали западные бренды, по которым скучают больше всего

Жители Москвы больше всего скучают по IKEA, Hyundai и Uniqlo

Больше всего жители российской столицы скучают по шведскому бренду мебели и товаров для дома IKEA, который отличался широким ассортиментом и высоким качеством, сообщает MSK1.RU .

В опросе приняли участие 4824 человека. Первое место в рейтинга магазинов и брендов, по которым скучают и хотят вернуть москвичи занимает IKEA (1063 голоса). На втором месте расположились автомобили, в частности корейских марок KIA и Hyundai (312 голосов).

Замыкает тройку лидеров японский бренд Uniqlo и другие ушедшие из России зарубежные производители одежды, получив 207 голосов.

При этом подавляющее большинство респондентов высказали мнение, что не следует ожидать возвращения иностранных брендов, а необходимо сосредоточиться на развитии отечественного производства.

Ранее стало известно, что к концу текущего года доля новых европейских брендов на российском рынке может вырасти до 50%. На отечественный рынок планируют выйти 12 новых европейских марок.