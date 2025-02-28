«Ъ»: В России ожидают увеличение объемов товаров из Европы
Доля европейских брендов заполнит половину российского рынка
Доля новых европейских брендов на российском рынке может вырасти до 50% к концу года, пишет «КоммерсантЪ»со ссылкой на экспертов.
По данным консалтинговой компании CORE.XP, на российский рынок выйдут 12 новых европейских марок.
Это представители индустрии красоты и продавцы электроники.
«Многие западные компании занимают выжидательную позицию из-за неопределенной геополитической ситуации», — подчеркивается в публикации.
Ранее российские политики и эксперты высказывались против возвращения ушедших из России после начала СВО в 2022 году брендов.