«Ъ»: В России ожидают увеличение объемов товаров из Европы

Доля европейских брендов заполнит половину российского рынка
Экономика

Доля новых европейских брендов на российском рынке может вырасти до 50% к концу года, пишет «КоммерсантЪ»со ссылкой на экспертов.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, на российский рынок выйдут 12 новых европейских марок.

Это представители индустрии красоты и продавцы электроники.

«Многие западные компании занимают выжидательную позицию из-за неопределенной геополитической ситуации», — подчеркивается в публикации.

Ранее российские политики и эксперты высказывались против возвращения ушедших из России после начала СВО в 2022 году брендов.