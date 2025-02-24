Трансформировалась экономика России. Уход западных брендов и компаний открыл рынок для развития отечественных производителей. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

Выручка субъектов МСП, например, по состоянию на март 2024 года, выросла на 40% за 5 лет; уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,7%.

«Наша экономика не только выдержала санкционное противостояние, но и показывает устойчивый рост, причем по разным показателям», — отметил эксперт.

Так, в 2024 году положительную динамику продемонстрировали машиностроительный и деревообрабатывающий комплексы, химическая промышленность и металлургия. Российская экономика стала обеспечивать себя сама, а не надеяться на недобросовестных «партнеров», готовых вставить палки в колеса, как только предоставится такой случай.

Также изменилось общество. Появились новые социальные группы, среди которых участники СВО и их семьи.

«Важно отметить, что для ветеранов сегодня созданы все условия для адаптации к мирной жизни: инициированы программы психологической поддержки, перепрофилирования и получения новой, гражданской специальности. Причем действуют, как государственные социальные фонды, так и различные гражданские инициативы», — добавил политолог.

Изменились и ключевые направления внешней политики России. Так, появился план стратегического «разворота на Восток», который лег в основу усиления контактов со странами Ближнего Востока, Средней Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всего мира Россия стала локомотивом борьбы за национальный суверенитет и духовно-нравственные ценности.

«В этот судьбоносный период истории те государства, которые долгое время были не согласны с гегемонией Запада, наконец нашли выразителя своих интересов. Это в очередной раз подтверждает, что Россия следует по пути исторической справедливости и выстраивает единственно объективный миропорядок — многополярный», — сказал Ананченков.