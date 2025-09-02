Москвичи на «Патриках» приняли запах освежителя воздуха за дорогой парфюм

сегодня в 16:49

Блогер Дмитрий Х: на «Патриках» принимают запах освежителя воздуха за духи Gucci

Российский блогер Дмитрий X, более известный под ником @budniskyfa, опубликовал видео с реакцией москвичей на запах освежителя воздуха. Автор распылил дешевую бытовую химию на блоттер и просил прохожих на Патриарших прудах оценить аромат — многие считали, что перед ними парфюмы от Gucci, Tom Ford или других топ-брендов, сообщает Lenta.ru .

Дмитрий Х опубликовал соответствующее видео в Instagram*-аккаунте. На кадрах мужчина показывал, как распылил «самый дешевый освежитель воздуха» на стик и просил прохожих угадать, какой это аромат.

Люди, показанные в ролике, путали запах освежителя с люксовыми парфюмами марок Versace, Givenchy, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Prada, Zielinski & Rozen и прочими. На деле же, по словам Дмитрия, на блоттер было распылено обычное средство бытовой химии, предназначенное для устранения неприятных запахов.

«Вот и подумайте — стоит ли переплачивать или нет», — подытожил блогер в конце ролика.

* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ