После выхода GTA 6 москвичи стали чаще арендовать приставки и отдельные комнаты в компьютерных клубах. Компании собираются, чтобы смотреть, как играет один человек, сообщает kp.ru .

Пять часов игры на приставке в общей зоне московского клуба стоят около 2000 рублей, аренда отдельной комнаты на то же время — около 8000 рублей. Сооснователь сети киберспортивных клубов COLIZEUM Николай Антонов объяснил: посетители хотят повторить ощущение из детства, когда друзья собирались у телевизора и наблюдали за одним игроком.

GTA 6 сначала вышла на консолях, версию для компьютеров разработчики обещают позже. По словам Антонова, из-за ограничений со стороны производителей приставок клубы используют турецкие аккаунты для скачивания игр.

«Мы перед выходом игры проделали большую подготовку: во всех 640 клубах скачивали и устанавливали GTA, чтобы быть готовыми к запуску (ред. — игру можно было скачать с 10 ноября, но запустить только с 19 числа)», — добавил Николай Антонов.

Предприниматели ждут максимального спроса 20–22 ноября. Антонов опроверг сообщения о полной брони: интерес высокий, но свободные места остаются.

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