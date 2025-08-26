Москвичей ждет летнее 1 сентября: до +25 градусов

Жителей столицы в День знаний ожидает по-настоящему летняя погода. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник, 1 сентября, температура воздуха в Москве может достигнуть отметки в +25 градусов.

По словам синоптика, предварительный прогноз позволяет охарактеризовать погоду в первый осенний день как «вполне летнюю», что станет приятным бонусом для школьников, студентов и их родителей после традиционных линеек. Тёплые деньки продолжатся и в предшествующие празднику выходные, когда на большей части территории России температура превысит климатическую норму.

Особенно жаркая погода установится на юге страны. В Краснодарском крае и Крыму синоптики прогнозируют настоящую жару — к концу недели столбики термометров поднимутся до 30–35 градусов и выше.

Исключением из общероссийского тренда станут лишь Северо-Западный федеральный округ и юг Урала, где температура будет соответствовать сезонным нормам.