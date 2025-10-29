Москвичей старшего поколения приглашают в «Школу социальных сетей»

В рамках проекта «Московское долголетие» совместно с социальной сетью «Одноклассники» стартовала «Школа социальных сетей» — обучающая программа, призванная помочь старшему поколению москичей освоить различные онлайн-платформы, эффективно искать нужную информацию и самостоятельно создавать оригинальный контент.

Данный курс станет полезным как для тех, кто только начинает свой путь в социальных сетях, так и для пользователей, уже имеющих собственные аккаунты. Программа также ориентирована на людей, стремящихся к более активной и разнообразной жизни: просмотру фильмов, прослушиванию музыки, чтению интересных материалов и отслеживанию новостей.

«Школа социальных сетей» состоит из четырех уроков, которые проведут эксперты VK, передавая участникам свои знания и практический опыт. Участники ознакомятся с базовыми принципами работы трех популярных социальных сетей: «Одноклассники», «Дзен» и «ВКонтакте». Помимо этого, москвичи старшего возраста научатся оформлять профили, управлять лентой, выражать эмоции с помощью реакций, добавлять друзей, обмениваться сообщениями и создавать групповые чаты.

Опытные наставники также поделятся советами о безопасном онлайн-общении и способах самовыражения в социальных сетях: ведении личного блога, размещении публикаций и участии в конкурсах. Каждый слушатель курса получит специальную рабочую тетрадь с темами занятий и местом для личных заметок. После завершения обучения тетрадь станет полезным помощником в самостоятельном освоении социальных сетей.

Занятия в школе будут проходить еженедельно по средам в 18:00 в 11 флагманских центрах «Московского долголетия».

Актуальное расписание, условия регистрации и подробности о курсе доступны на сайте. Приглашаются все москвичи старше 55 лет.

