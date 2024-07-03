Из-за ураганного ветра и грозы москвичей попросили не выходить на улицу

Москвичей призвали не выходить на улицу во время грозы и ливня

Гроза, сопровождающаяся сильными порывами ветра и дождем, настигла несколько районов Москвы, из-за чего жителям следует проявить осторожность, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.

Отмечается, что специалисты зафиксировали уже несколько случаев падения деревьев.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сказано в сообщении.

Жители Москвы в соцсетях также пишут о сильном ветре и дожде, а также публикуют видеозаписи с молниями и громом.