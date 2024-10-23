Москвичей предупредили об опасной погоде 23 и 24 октября

сегодня в 11:26

Сильный ветер и дожди прогнозируются в Москве 23 и 24 октября

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что 23 и 24 октября в столице ожидаются усиление ветра до 15 метров в секунду и дожди. Все горслужбы переведены в режим повышенной готовности, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы .

Замглавы города добавил, что оперативный, ремонтный персонал и ответственные лица уже заступили на круглосуточное дежурство. Власти сделали все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.

Комплекс городского хозяйства Москвы рекомендовал горожанам проявлять особую внимательность во время нахождения на улице в непогоду. Не следует пытаться укрыться под деревьями или парковать около них машины.

Московским водителям также посоветовали строго соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость.