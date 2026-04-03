Москвичей предупредили о возможных дождях на выходных

В выходные в Москве и области ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры. В воскресенье усилится северо-западный ветер, сообщает RT .

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на предстоящие выходные.

«Завтра погода облачная с прояснениями, будет приниматься кратковременный дождь. Ночная температура в Москве — +4…+6 °C, по региону — +2…+6 °C. А вот дневная температура будет чуть ниже, чем сегодня. Мы ждем, что преобладающей температурой в Москве будет +12…+14 °C, по региону — +11…+16 °C», — отметила Позднякова.

По словам синоптика, в воскресенье столица окажется в тыловой части циклона. Сохранится облачная погода с осадками, ветер сменится на северо-западный и усилится.

«И в результате этого и ночная, и дневная температура будет ниже, чем накануне в субботу. Ночная температура в воскресенье — +2…+4 °C, по региону — +1…+6 °C. Дневная в Москве — +9…+11 °C, а по региону — +8…+12 °C. Температура останется выше климатической нормы, но уже всего лишь на пару градусов», — добавила она.

Скорость ветра составит 6—11 м/с, что усилит ощущение холода.

«Поэтому будет казаться, что в воскресенье стало значительно холоднее, чем в предыдущие дни первой недели апреля», — заключила синоптик.

Ранее синоптик Ильин предупредил о возможном мокром снеге в ночь на воскресенье.

