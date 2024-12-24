Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на 25 декабря

В ближайшие два часа в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м. Он сохранится до 6 часов 26 декабря, сообщает ГУ МЧС РФ по Москве.

Также ожидается слабый гололед. На дорогах появится гололедица.

В связи с непогодой жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. Водителям порекомендовали при неблагоприятных погодных условиях снижать скорость, избегать опасных маневров и не парковать машины около деревьев.

Пешеходов предостерегли от нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев. Нельзя оставлять детей на улице без присмотра. Если возникнет необходимость, можно обращаться по телефонам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали гололедицу и около 0 градусов в Московском регионе во вторник. При облачной погоде ожидались небольшие осадки.