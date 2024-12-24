Гололедица и около 0 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется гололедица, столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдут небольшие осадки.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью и днем 25 декабря температура ожидается минус 1 — плюс 1 градус. Сохранятся гололедица и небольшие осадки.