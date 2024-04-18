Москвичей предупредили о резком ветре с порывами 15 м/с

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москву заявится «южный гость». По словам эксперта, жителей столицы ждут дожди и сильный ветер, сообщает RT .

Шувалов обратил внимание, что этот «южный гость» в столице проявит себя только дождем. Осадки начнутся в четверг, 18 апреля, усилятся к полуночи и перестанут идти только в первой половине пятницы, заявил синоптик.

«Плюс к этому циклон принесёт довольно резкий, порывистый ветер с порывами свыше 15 м/с. Так что нужно быть немножко настороже по этому поводу», — подчеркнул Шувалов.

В пятницу, несмотря на сильный ветер, в российской столице ожидается до 15 градусов тепла. По словам синоптика, в выходные 20–21 апреля осадков уже не прогнозируется.