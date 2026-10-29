сегодня в 12:25

Москвичей предупредили о ненастной погоде в начале ноября

В начале ноября москвичей ждут похолодание, дожди и ночные температуры ниже нуля. Такой прогноз дала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва» .

В начале следующей недели Москва останется под влиянием антициклона. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. 1 ноября при северном ветре температура составит от нуля до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 5–10.

«В понедельник и во вторник, 2 и 3 ноября, температура продолжит понижаться. Станет преобладать северный и северо-западный ветер, количество солнца уменьшится. В ночные часы термометры покажут плюс 2–3 градуса, а днем — плюс 5–6», — сообщила Позднякова.

4 ноября ночью температура будет около нуля. Днем пройдут осадки, преимущественно дождь. Из-за плотной облачности и осадков воздух прогреется лишь до плюс 5–6 градусов.

5 и 6 ноября сохранится облачная погода, местами возможны небольшие осадки. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, днем — плюс 2–3. Температура останется выше климатической нормы, но похолодание продолжится.

По предварительному прогнозу, устойчивые отрицательные температуры установятся в конце первой декады ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.