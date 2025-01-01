Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре в ночь на 2 января

Согласно прогнозам синоптиков, с 21:00 среды до 10:00 2 января на территории столицы ожидается дождь, и мокрый снег, местами гололед и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Порывы юго-западного ветра в городе могут достигать 17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров на дороге.

Пешеходов просят быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.