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Москвичей предупредили о гололедице во вторник вечером

Москвичей и туристов призвали к внимательности и осторожности из-за образования гололедицы в мегаполисе, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, после 16:00 вторника температура воздуха в столице опустится ниже нуля. Это может способствовать образованию гололедицы в городе.

Автомобилистов призвали избегать резких маневров на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам посоветовали быть внимательными и осторожными при нахождении на улице.