Москвичей предупредили о дожде и ветре с вечера 14 апреля до утра 15 апреля

Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде с ветром до утра 15 апреля

В столице в ночь на 15 апреля ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Жителей просят быть внимательными на улице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

15 апреля местами в Москве пройдут дожди. Также ожидается усилением ветра с порывами до 20 метров секунду.

Также о неблагоприятных погодных условиях предупредили в ГУ МЧС РФ по Москве. С 21:00 14 апреля до 9:00 15 апреля синоптики прогнозируют грозу и дождь.

Жителям рекомендуют снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. На улицах необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.