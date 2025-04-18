Москвичей предупредили о череде мощных магнитных бурь

На Москву надвигается мощная волна магнитных бурь, которая начнется в субботу ночью и закончится через неделю, сообщает MSK1.ru .

Врачи рекомендуют метеозависимым пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила РИАМО, что прогнозируемые магнитные бури принесут массу неудобств метеочувствительным людям, но в целом погода будет относительно комфортной.

В апреле 2025 года ожидаются продолжительные волнения в магнитосфере Земли. При этом явления будут носить различную степень интенсивности.