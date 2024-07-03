Москвичей предупредили, чего нельзя делать в непогоду

Жители столичного региона в предстоящую пятницу, 5 июля, могут столкнуться с резким ухудшением погодных условий, которое несет в себе серьезные риски. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Подмосковье прогнозируются грозы, шквалистый ветер до 20-25 м/с и обильные осадки, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, подобные погодные явления представляют опасность для жителей. Так, сильный ветер может приводить к падению деревьев и шквалам. Кроме того, в период грозовой активности крайне опасно находиться на открытых пространствах, особенно вблизи водоемов, так как молнии чаще всего поражают такие места.

Позднякова также предостерегла москвичей от ряда действий, которые могут быть чреваты серьезными последствиями. В частности, она призвала не бегать по улице с зонтом в руках и не наступать на канализационные люки.

Метеоролог также рекомендовала автомобилистам воздержаться от парковки личного транспорта на открытых стоянках, поскольку деревья могут упасть на машины. Вместо этого эксперт посоветовала использовать общественный транспорт.

По предположению Поздняковой, ухудшение погоды в Москве может повторить ситуацию, произошедшую 1 июля в Санкт-Петербурге, где ураганный ветер нанес серьезные разрушения.