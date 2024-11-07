Москвичей поздравили с годовщиной военного парада 7 ноября

«7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества, стойкости и величия нашего народа», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что легендарный парад поднял боевой дух, укрепил веру в победу над фашистской Германией и вдохновил на сражение с противником в прифронтовой Москве. По словам мэра, память об историческом параде и о Битве за Москву не померкла, несмотря на немалый срок давности.

Собянин отметил, что в честь 83-й годовщины парада на Красной площади открылся Музей военно-исторической техники. Москвичи смогут увидеть интерактивные инсталляции и кинотеатральные представления.

Мэр города также поблагодарил ветеранов за победу и пообещал, что их бесценное наследие будем передаваться из поколения в поколение. Собянин также пожелал москвичам бодрости духа, добра, здоровья и мирного неба.