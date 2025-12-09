Москвичам советуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

ЦОДД порекомендовал жителям Москвы воспользоваться общественным транспортом во вторник из-за непогоды. В городе будет идти снег, также упадет температура воздуха. На дорогах может появиться гололедица, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент интенсивное движение зафиксировано на внешней стороне ТТК рядом с улицей Сущевский вал, на внешней стороне Садового кольца у Смоленского бульвара, на МКАД рядом с Ленинградским шоссе в оба направления.

Вечером не исключены локальные затруднения на ТТК рядом с Лужнецкой эстакадой и улицей Беговая. Также пробки могут быть на Садовом кольце рядом с улицей Валовая.

Водителям порекомендовали не совершать резких маневров, ездить на достаточной дистанции и соблюдать скоростной режим. Важно проявлять аккуратность на подъемах, спусках с мостов, эстакад. Рядом с пешеходными переходами нужно снижать скорость.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.