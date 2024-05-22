Москвичам рассказали, ждать ли погодных сюрпризов в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жители Московского региона смогут насладиться теплой летней погодой 25 и 26 мая. По словам эксперта, еще перед выходными москвичей ожидает 15-20 градусов тепла, сообщает «Вечерняя Москва».

25 и 26 мая в Москве будет еще жарче — столбики термометров покажут от плюс 21 до 26 градусов по Цельсию. По словам синоптика, осадков в выходные также не прогнозируется.

«Связано это с тем, что центр циклона будет приближаться к Москве, давление будет повышаться, а воздушные массы будут теплыми, по направлению не с севера», — пояснил научрук Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, в Московском регионе уже зафиксировали комфортный УФ-индекс, в связи с чем жители могут пойти загорать. Пока данный показатель находится на уровне 3–4, но при его повышении до 5–7 москвичам придется использовать защитные кремы и ограничить нахождение под солнцем в полуденные часы, посоветовал эксперт.