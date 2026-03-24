Москвичам рассказали, стоит ли ждать дождей до конца марта

По прогнозам синоптиков, дождей в Москве до конца марта не предвидится. Как пояснил директор прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, над центральными регионами Европейской России сохраняется устойчивая область высокого атмосферного давления, сообщает РИА Новости .

Учитывая стабильность текущей метеорологической ситуации, существенных перемен в характере погоды в ближайшие недели не ожидается. Таким образом, сохранится сухая погода без осадков.

Шувалов добавил, что период без дождей оказался весьма продолжительным. По его словам, если бы подобная ситуация наблюдалась в июле, то речь бы шла о засухе. Однако сейчас об этом говорить преждевременно, ведь снежный покров еще не полностью растаял.

«(Наблюдается — ред.) длительная ситуация с преобладанием области высокого давления над средней полосой Европейской части России. Судя по тому, насколько стабильно, насколько устойчива атмосферная ситуация, скорее всего, до конца марта существенных изменений, поворотов в характере погоды ожидать не приходится. То есть у нас будет сохраняться погода без осадков», — рассказал Шувалов.

