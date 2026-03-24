Москвичам рассказали, стоит ли ждать дождей до конца марта
По прогнозам синоптиков, дождей в Москве до конца марта не предвидится. Как пояснил директор прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, над центральными регионами Европейской России сохраняется устойчивая область высокого атмосферного давления, сообщает РИА Новости.
Учитывая стабильность текущей метеорологической ситуации, существенных перемен в характере погоды в ближайшие недели не ожидается. Таким образом, сохранится сухая погода без осадков.
Шувалов добавил, что период без дождей оказался весьма продолжительным. По его словам, если бы подобная ситуация наблюдалась в июле, то речь бы шла о засухе. Однако сейчас об этом говорить преждевременно, ведь снежный покров еще не полностью растаял.
«(Наблюдается — ред.) длительная ситуация с преобладанием области высокого давления над средней полосой Европейской части России. Судя по тому, насколько стабильно, насколько устойчива атмосферная ситуация, скорее всего, до конца марта существенных изменений, поворотов в характере погоды ожидать не приходится. То есть у нас будет сохраняться погода без осадков», — рассказал Шувалов.
