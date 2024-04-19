Москвичам рассказали о защите от мошенников в сфере кредитования

Накануне для жителей Московского региона состоялся вебинар, на котором рассказали, как защититься от мошенников в сфере кредитования и микрофинансирования. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Вебинар «Мошенничество в сфере микрофинансов: как не стать жертвой и защитить свои средства» прошел в рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам».

На нем эксперты департамента информационных технологий и ГУ МВД России по городу Москве, а также представители центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, Московской нотариальной палаты и Банка России рассказали о самых распространенных способах мошенничества в сфере кредитования и микрофинансирования и поделилилсь способами защиты от них.

«Бывают ситуации, в которых человеку приходится обращаться к финансовым организациям за займом. Не имея нужных знаний, можно легко стать жертвой мошенников. На вебинаре мы подробно рассказали о самых распространенных видах мошенничества в этой сфере, и о том: как оформить кредит или займ безопасно и не попасть в руки нелегальных кредиторов», — рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» в департаменте информационных технологий города Москвы Валентина Шилина.

Эксперты рассказали, как можно проверить надежность финансовой организации-кредитора, какие сведения должен содержать договор займа, а также дали рекомендации о том, как защитить свою недвижимость при оформлении документов. Кроме этого, спикеры на реальных примерах обсудили наиболее распространенные виды мошенничества в сфере кредитования, а также объяснили, как вести себя, если человек уже попал в ловушку.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» запущен в 2022 году правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. Он помогает горожанам научиться противостоять телефонным и интернет-мошенникам. На его странице можно найти инструкции, разборы реальных историй, анонсы вебинаров и другие полезные материалы.

Записи всех вебинаров доступны на сайте «Перезвони сам» бесплатно и в любое время. После каждой лекции создаются памятки, с помощью которых можно быстро восстановить знания по каждой теме.

В 2023 году проект «Перезвони сам» победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт». Кроме того, проект был удостоен премии Рунета в номинации «Информационная безопасность».

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».